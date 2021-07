Fuerte mensaje de Marcela Baños a Graciela Alfano mirando a cámara por su polémica con Matías Alé: "Perdón pero no te creo”

Tras las fuertes declaraciones de Graciela Alfano en contra de Matías Alé y Silvina Escudero, Marcela Baños se manifestó en su contra y desde Intrusos le dijo directamente que no le cree. Es que la exvedette contó en Nosotros a la Mañana cuánto le afectó terminar con el mediático y que este iniciara un romance con la panelista de Los Mammones al poco tiempo.

“Yo no le creo. Perdón Graciela pero no te creo. Me parece que las relaciones siempre son de a dos y las responsabilidades son de a dos y cuando uno de los integrantes de la pareja decide ir en busca de otra cosa, por los motivos que sea, me parece que se pueden charlar”, expresó la intrusa en la emisión de América.

Más sobre este tema Durísimo reproche de Graciela Alfano a Matías Alé por el daño que le generó su romance con Escudero: "Estaban destruyendo mi carrera"

Luego, Marcela Baños explicó por qué no cree en las últimas declaraciones de Alfano: “Ellos se prestaron para Showmatch en ese momento, los tres participaron de ese show y creo que en ese momento a los tres les sirvió un montón. Entonces que hoy, tantos años después, ella diga que sufrió solo por culpa de ellos, estando ella ahí sentada y teniendo la posibilidad de levantarse e irse, es raro. Ella la tiene clarísima y sabe qué decir”.