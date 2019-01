Fuerte mensaje de Calu Rivero a Juan Darthés, tras su nota con Viale: "No me vas a seguir manejando la cabeza"

En total sigilo, en 2012, Calu Rivero dejó el éxito de Dulce Amor, cuando su personaje, junto al de Juan Darthés, se había convertido en una pieza clave en la novela.

Mucho tiempo después, la actriz rompió el silencio y confesó que se fue de la tira de Telefe por el abuso y el exceso de Darthés en las escenas románticas. Con la delicada confesión de Calu en los medios, el actor recurrió a la Justicia.

"Lo vi con un mensaje súper oscuro, en el que seguía hablándoles a las víctimas, cuando dijo que se iba a matar. Lo no dicho es: 'Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables'. No. Yo no me voy a hacer cargo de eso". G-plus

La valentía de Rivero les abrió la puerta a otras graves denuncias contra Darthés, la más resonante Thelma Fardin: lo denunció por violación, cuando ambos trabajaban en Patito Feo y estaban en una gira en Nicaragua.

La contundencia de la acusación dio paso a que el actor le dé una entrevista a Mauro Viale en la que negó haber cometido el abuso sexual que relató la actriz.

Comprometida con la lucha contra el machismo y la violencia de género, Calu no hizo oídos sordos al episodio que argumentó su colega y fue categórica al momento de opinar sobre el descargo de Darthés, en A24: "Cuando lo vi la última vez en la televisión, tomé la dimensión de que hasta ahí iba a llegar. Lo vi con un mensaje súper oscuro, en el que seguía hablándoles a las víctimas, cuando dijo que se iba a matar. Lo no dicho es: 'Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables'. No. Yo no me voy a hacer cargo de eso, no me vas a seguir manejando la cabeza. Hacé de tu vida lo que quieras. Yo ya estoy del otro lado. Me fui de la novela hace seis años, hacía cinco que no actuaba. Viajé, hice terapia, me metí en un viaje de autoconocimiento muy profundo... Se lo conté a la prensa hace un año", dijo Rivero en la revista Gente.