Fuerte mea culpa de Fede Bal sobre la exposición de sus noviazgos famosos: "Fui adicto a la fama, fue lo más vergonzoso de mi carrera"

Fede Bal habló a fondo de su historial amoroso, que incluye a muchas famosas como Laurita Fernández, Barbie Vélez y Tamara Gala.

El actor reconoció que le resulta muy difícil salir con mujeres conocidas. Por eso, la relación con su novia Sofía Aldrey, que no pertenece al mundo del espectáculo, avanza a paso firme.

"Es muy difícil salir con mujeres famosas. Cuando dos personas trabajan en el mismo medio y duermen en la misma cama, hay algo que explota", aseguró en una entrevista con Infobae.

"Sí, me enamoré de quienes tuve al lado. Pero creo que también se generaba cierto vínculo laboral. El amor pasaba en serio. A la gente le gustaba que pasara. Y a los directores de revistas mucho más. La demanda de intimidad empezaba a ser cada vez mayor", reflexionó.

FEDE BAL ASEGURA QUE FUE ADICTO A LA FAMA

El hijo de Carmen Barbieri reconoció que en un momento de su carrera la fama le resultaba "adictiva" y que consideraba que el "éxito" era estar en boca de todos.

"Salía a pasear a mi perro y me buscaba en el kiosco de diarios... Verme en una tapa era: '¡Llegué!'. Para mí eso era el éxito. Entrar a la pista de Bailando de la mano de mi novia, con todo lo que tal vez habíamos pasado esa semana, resultaba seductor y hasta adictivo", recordó sobre su noviazgo con Laurita, con quien fue campeón del Bailando.

"Sí. Yo creo que fui adicto a la fama, a la sobreexposición. Es un momento de mi vida al que no regresaría jamás. Fue lo más vergonzoso de mi carrera. Hoy me topo con declaraciones que alguna vez hice y digo: '¿Por qué...?' No sé, tenía ganas de hablar, creía que me las sabía todas y la gente me escuchaba”, declaró.