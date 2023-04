La fuerte historia de una participante de Canta Conmigo Ahora: "A mi papá le habían diagnosticado cáncer y eso hizo que me aferre más a la música"

En medio de los nervios y la adrenalina por mostrar su talento ante los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora en el día en el que debuta el programa con la conducción de Manuel Wirtz por eltrece, Fionna de Rosa abrió su corazón y compartió su historia de vida.

“Mi nombre es Fionna. Soy compositora, cantante y pianista. Vivo en Recoleta (CABA) y tengo 21 años”, se presentó la joven concursante, antes de salir al escenario para interpreta Lento, de la famosa artista Julieta Venegas.

Luego, habló de uno de sus familiares más queridos: “Mi papá me mostró la música que escucho hoy en día. Él me metió en el piano, en el canto, comedia musical. La música me acompañó toda la vida. Me acompañó en momentos muy felices y momentos muy tristes”.

Fue entonces que Fionna lució su costado más sensible ante las cámaras: “Yo soy muy pegota a mi papá y en un momento a él le diagnosticaron una especie de cáncer y fue ahí cuando me aferré cien por ciento a la música que escuchamos juntos y eso me hizo llevarlo muchísimo mejor”.

“Ahora ya está mejor, está perfecto y está acompañándome. Voy a darlo todo, dar lo mejor y aprovechar esta hermosa oportunidad y posibilidad que me da la vida”, cerró, antes de cumplir uno de sus máximos sueños.

En diciembre de 2022, después de dos meses de competencia, Dámaris Zulli se coronó campeona de Canta Conmigo Ahora 2. Marcelo Tinelli anunció que Dámaris Zulli (27), Lucía Belén Báez (25), Facu Martínez (33) y Gaspar Gigena (18) habían clasificado como finalistas.

Los cuatro participantes se enfrentaron entre sí en una ronda inicial, en la que el jurado decidió que dos de ellos quedaran afuera: Facu y Gaspar, dejando la definición entre las dos mujeres del grupo.

De esta manera, Dámaris y Lucía Belén comenzaron el duelo definitivo, que concluyó cuando Marcelo Tinelli le pidió al público que vote entre las dos participantes, para decidir a la ganadora de los 20 millones de pesos.

Dámaris, artista callejera, se impuso por un 63% de la votación, transformándose en la segunda ganadora del certamen junto a Nicolás Reyna, y es la primera mujer en triunfar en el concurso.