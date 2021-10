Fuerte enojo de Mica Viciconte ante la versión de que las hijas de Cubero y Nicole Neumann no se sienten cómodas con ella: "¡No me ensucien más!"

Mica Viciconte dejó de lado la diplomacia y se defendió de la versión que no tendría una armoniosa relación con las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, luego de compartir todos juntos, pero a la distancia, la comunión de la pequeña Allegra Cubero.

"Todo estuvo perfecto. Yo fui, cumplí. Era la comunión de la nena y ahí estuve. No quiero hablar para cuidar a las menores", comenzó diciendo la pareja del exfutbolista de Vélez en nota con Intrusos.

Luego, sin filtro, Mica fue visibilizando su hartazgo con Neumann: "Yo hice mi descargo y fue claro, conciso. Porque se juzga mucho, se dice mucho y se muestra una realidad que no es. Eso me rompe las pelotas".

"Vuelve a pasar lo mismo, se habla de maltrato, o malos tratos, y llega un punto en el que hay un límite. Hace cuatro años que estoy en una relación y nunca pasó nada. ¡No me ensucien más!", dijo Mica Viciconte, abordando la delicada acusación con seriedad y muy molesta.

Esta semana, Carmen Barbieri contó en su programa Mañanísima que Nicole Neumann le había comentado en Los 8 escalones del millón que sus hijas no se sienten cómodas con la pareja de su padre, Fabián Cubero.

"Yo no quiero meterme en esas cosas de pareja cuando hay niños, pero hay problemas", comenzó diciendo la conductora. Y agregó: "(Nicole) me dijo que las nenas no se sienten cómodas. No sé cuál, pero una no se siente cómoda cuando va a la casa del papá".

"Estoy tratando de no meterme en esto. No es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gustan algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole. Habría que sacarla al aire", expuso Barbieri, indignado a Mica Viciconte ante tan seria acusación.