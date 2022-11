Fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que se burló de su hijo: la escrachó y pidió que la denuncien

Indignada por las amenazas a Chapu Martínez, Juana Repetto compartió algunos de los mensajes de odio que ella también recibe a través de Instagram. Y le dedicó un fuerte exabrupto a una seguidora que volvió a insultar a su hijo mayor, Torbio.

Juana le puso los puntos a una usuaria que, tiempo atrás, tildó a su hijo de "tonto" por su corte de cabello. En esta oportunidad, esta persona volvió a la carga y le dijo que un aspecto de la crianza de sus hijos le parece una "pavada". Entonces, la actriz reaccionó respondiéndole muy enojada.

"Esta pelotud... que ya me ha dicho que mi hijo parece tonto me sigue rompiendo los huevos que no tengo. ¿Me ayudan a denunciarla? Debe tirarle mierd... a más gente, hay que frenarla", sentenció, harta, etiquetando en grande a esta persona para que todos supieran su nombre de usuario.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

"Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta", reconoció. "Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera", dijo Juana.

"Ojalá en otro momento me atreva a jugármela. De todos modos, todo depende de cómo lo vaya viviendo Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática. Así que así estoy… ¡veremos!", señaló.

Asimismo, los seguidores de Juana quisieron saber si Belisario (1) irá al jardín el año próximo, a lo que la actriz respondió que "verá si consigue un jardín rodante" en referencia a la modalidad implementada en los últimos tiempos.

Se trata de pequeños grupos de padres que llevan a sus bebés de hasta tres años de casa en casa para participar de actividades lúdicas con la conducción de una coordinadora, y que se hizo muy popular durante la pandemia debido a los grupos reducidos.