Fuerte cruce de Matilda Blanco con Fabián Zitta en Corte y confección: "No le falte el respeto a la gente"

Una vez más, los participantes de Corte y confección se lucieron en el desafío especial Dolce & Gabbana. Sin embargo, lejos de que los nervios y la adrenalina hicieran mella en los diseñadores, quienes dieron que hablar por su cruce en vivo fueron los jurados.

Todo comenzó cuando Fabián Zitta criticó la creación de Juan Franco Sartor: "Veo el estilismo en general bastante acertado. La confección la veo mucho mejor que otras veces y el saco se ve bien. Quizás, no lo veo tan rico en recursos, comparado con el resto de tus compañeros que han tenido ideas muy contundentes. Lo veo ahí, y el tocado se ve un poquito de cotillón. Es un 6 para mí".

A su turno, Verónica de la Canal puntuó al joven con 8, mientras que Benito Fernández observó el progreso del concursante antes de aclarar que tiene el voto secreto. Y al finalizar la ronda de puntajes, Andrea Politti le dio la palabra a Matilda Blanco.

"Quiero decir que ya no estamos a estas alturas como para comernos una falta de respeto en el taller y que el señor Zitta diga que el tocado es de cotillón. Ya no", lanzó la jefa de taller. A lo que Fabián disparó, sin filtro: "Bueno, es una apreciación del jurado, Matilda. Tenés que aceptar que hay un jurado cuya decisión y puntaje es inapelable. ¿Lo comprendés a eso, no? Nunca voy a modificar un puntaje por lo que vos me digas. Quiero que lo comprendas para que no te frustres".

"Está bien, pero no le falte el respeto a la gente diciéndole que es cotillón, porque hay mucho trabajo ahí. ¿Usted tiene algo personal con Juan?", continuó la asesora de imagen, mientras todos los presentes escuchaban atentamente.

"No le falto el respeto, le digo lo que me parece. Los chicos tienen que aprender a tener una industrialización de la prenda y se tiene que ver como tal. Yo no tengo nada personal con ninguno de los participantes", cerró el jurado, contundente.

