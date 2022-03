Fuerte cruce de Jorge Rial y Pampito por la separación de Romina Pereiro: "No sé ni cómo te llamás"

Cuando Jorge Rial decidió reconocer en público su separación de Romina Pereiro en la radio, apuntó fuerte contra Pampito y él le respondió con todo.

"Cerró como es él, con esta cosa de amenazar y amedrentar", afirmó el panelista de Momento D.

Luego, Pampito chicaneó a Jorge por su rol como referente del periodismo de espectáculo: "¿Rial nunca desmintió un rumor de alguien?".

En su descargo, Rial había sido picante al apuntar contra su colega: "Romina La está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar".

Al final, Jorge Rial ninguneó a Pampito: "Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen".

PAMPITO SE DEFENDIÓ DE JORGE RIAL

En su enfática respuesta a Jorge Rial, Pampito relató cómo procedió en la noticia de la separación de Romina Pereiro: "Ayer fuimos muy respetuosos porque es de la manera que intento trabajar, con respeto y sin dañar a nadie".

"Porque la manera de hacer periodismo de espectáculos cambió y no dañamos a nadie. Ayer contamos un rumor que estaba instalado muy fuerte, y por eso no dimos el nombre (de la periodista de C5N con la que se lo vinculó), porque era un rumor de romance y Rial sabe cómo se construye una noticia del mundo del espectáculo", analizó.

"Entendemos que Jorge esté mal y de hecho ayer lo dijimos. Pero estamos haciendo periodismo. Un montón de personas nos contaron que Romina estaba celosa por ciertas cuestiones".

"Hablamos con un montón de gente y nos contó que el día que se peleó con la Negra Vernaci él estaba teniendo una charla, discusión, o algo con Romina. Y un montón de personas en América cuentan de los celos que tenía Romina todo el tiempo. No entiendo qué dijimos tan grave. Dice que trabajo de acosador, pero no acoso a nadie. Menos en este caso".