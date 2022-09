Fuerte consejo de Carmen Barbieri a Tamara Baéz en medio del rumor de infidelidad de L-Gante: "Que se vaya y le diga de todo"

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) fue tema obligado el video que se filtró de L-Gante saliendo de un hotel alojamiento con una bailarina. En el ciclo se refirieron al escándalo que se desató con Tamara Baéz, pareja del cumbiero y Carmen Barbieri tuvo una filosa opinión.

“¿Ustedes creen que L-Gante entiendo qué es ser fiel y qué ser infiel? Yo creo que él no entiende que le está haciendo un daño a ella. Él es buenazo, creo que esto es natural, es normal. Y bueno, se enganchó a una chica, se fue al hotel y después ‘hola, mi amor, ¿dónde está el bebé?’”, lanzó, a pura ironía.

“Habría que explicarle a L-Gante. Ella tendría que tener una charla con L-Gante antes de separarse. No correctivo”, aseveró.

"Si fuera mi hija le diría que se vaya y que le rompa la cara con un cenicero. No, no soy agresiva. Pero que le diga de todo. ¡Ja! Soy agresiva con la palabra". G-plus

Pero cuando su panelista Estefi Berardi le pidió a la animadora que le de un consejo a la joven, bromeó sobre la polémica. “Que se vaya y que le cierre la puerta en la cara, que le tire un cenicero más grande que el de Susana”, señaló, súper ácida.

“Si fuera mi hija le diría que se vaya y que le rompa la cara con un cenicero”, bromeó. “No, no soy agresiva. Pero que le diga de todo. ¡Ja! Soy agresiva con la palabra. Yo no volví, pero ese no es un buen consejo”, contó, en alusión a su mediática divorcio de Santiago Bal, en medio del escándalo por sus infidelidades.

“No está bueno porque es una pareja joven que tiene un bebé y que se aman. Yo sé que hay amor ahí. Yo creo que hay que hablar. Tinenen una vida por delante”, cerró.