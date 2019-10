La fuerte autocrítica de Vicky Xipolitakis: "Que las mujeres no me crean es culpa mía porque siempre me mostré muy inmadura"

En medio de su escandalosa separación de Javier Naselli, con quien tiene a su hijo Salvador Uriel (10 meses), Vicky Xipolitakis visitó el programa de Moria Casán y sorprendió con una contundente autocrítica.

Moria Casán: "¿Vicky, por qué pensás que en esta época de empoderamiento, las mujeres -en general- no te creen?”. G-plus

Todo comenzó con una pregunta de la conductora: "¿Por qué pensás que en esta época de empoderamiento, las mujeres -en general- no te creen?”, quiso saber Moria en Incorrectas, el programa que lidera en América.

Sin titubeos, Vicky se sinceró: "Pero eso no fue culpa de las mujeres, eso fue culpa mía. Fue porque yo me la pasé jugando en el medio. Era una nena feliz y si me decían 'Vicky, que se te caiga la peluca', 'Vicky, ponete la remera y te grabo'", remarcó.

Vicky Xipolitakis: "Pero eso no fue culpa de las mujeres, eso fue culpa mía. Fue porque yo me la pasé jugando en el medio. Siempre me mostré muy inmadura, siempre jugando". G-plus

Y cerró, mientras todas la panelistas (Stefy, su hermana, incluida) la escuchaban atentamente: "Siempre me mostré muy inmadura, siempre jugando. Capaz agrandaba un poco las cosas, pero pasaban de verdad, como cuando me demoraron en Nueva York. Son etapas y son momentos".