Fue a Bienvenidos a Bordo como Diosito de El marginal y lo confundieron con Martín Palermo

Laurita Fernández volvió a recibir este miércoles en Bienvenidos a Bordo una nueva tanda de participantes dispuestos a todo con tal de ganar “el juego de los parecidos” que tiene como premio final nada menos que un viaje a Europa.

Uno de los últimos en llegar al estudio de eltrece fue un joven que llegó con el cabello platinado y una amplia sonrisa. “¿Te dicen mucho que te parecés?”, le consultó la conductora, a lo que él le respondió que “demasiado”.

“Se me viene a mí, no sé, por ahí la tiro al ángulo, pero (me parece que es) Martín Palermo cuando tenía los reflejos en Boca”, arriesgó Laurita, algo que el participante negó.

“DIOSITO” DE EL MARGINAL LLEGÓ A BIENVENIDOS A BORDO Y TUVO EN VILO A TODO EL JURADO

“Al vestuario la mandaste”, le señaló Hernán Drago a Laurita desde su silla de jurado. “Ah, cualquiera, ¿no? Vos, Rodrigo Noya lo tenés?”, quiso saber Laurita.

“Si, si trabajó con vos”, le dijo Drago a Noya. “Si, me parece que trabajó conmigo”, dijo el actor, y entonces Laurita fue a buscar a una participante que había llegado como “parecida” de Ester Expósito.

“Ahora sí, estoy rumbeada ¿no?”, preguntó Laurita, mientras Rodrigo le señalaba que él es “más el personaje que el actor”, tras lo cual se arriesgó con “Diosito”, el personaje que interpreta Nico Furtado en El marginal, y la pegó.