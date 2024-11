Siendo un niño a Franco Masini (25) se le despertó la vocación artística, que rápidamente encauzó por el lado de la actuación. Sin embargo, en él siempre estuvo latente la pasión por la música, arte que transitó en muchos de sus proyectos teatrales, hasta que cobró mayor protagonismo al lanzarse como cantante solista, con sus propios temas, de la mano de Warner Music Argentina.

Lejos de los personajes de ficción, saliendo a escena con una guitarra y el potencial de su voz, Franco realizó una producción de fotos para Ciudad y habló de su gran desafío personal: sacar su disco en 2020, con el cual poder plasmar sus emociones sin máscaras. Además, abrió su corazón, reflexionó sobre la fama y aseguró que está dispuesto a volver a enamorarse.

-Este año pusiste en marcha tu carrera como cantante solista, ¿cómo estás transitando este desafío?

-Estoy muy contento. Es la primera vez que emprendo camino con la música haciendo mis propias canciones, que es muy importante, porque puedo contar mis propias historias. Ya saqué el primer tema, Algo de mí, y ahora estoy presentando Dejar de extrañarte, que es una balada. Me pone muy contento canalizar este arte a través de la música, porque la música es otra de mis pasiones y es algo a lo que le dedico mucho tiempo.

-¿Te cuesta salir de la zona de confort, como puede ser la actuación?

-A mí nunca me gusta quedarme en la zona de confort, ni en la actuación ni en la música. Sí es verdad que ahora estoy empezando un camino que es todo nuevo para mí, siendo cantautor, y cuando uno hace algo por primera vez, cuesta un poco más porque no estás tan acostumbrado.

-Presentaste Algo de mí y Dejar de extrañarte, ¿son canciones auto-referenciales?

-Siempre una canción es referencial, más cuando uno la escribe, porque la escribe basándose en historias y vivencias que uno vivió, transitó. En ambas canciones hay algo de eso. También uno va escuchando historias de otros y le pone letra. Pero en estos casos son referenciales.

-La última canción que lanzaste es más romántica, habla de la espera y el desamor, ¿está dedicada a alguien en especial?

-No está dedicada a alguien en especial, pero sí a todas aquellas personas a las que uno extraña, personas que uno no puede dejar de extrañar. También va pasando que las personas van escuchando el tema y se ubican en un lugar diferente, como puede ser extrañar a un familiar, a una exnovia o a alguien que ya no está.

-¿Vos a quién no sabés dejar de extrañar?

-Yo no sé dejar de extrañar a mucha gente. No sé dejar de extrañar a una abuela que no tengo, a mi hermana cuando no está, a mi mamá cuando no aparece, a mis amigos... A veces uno no sabe dejar de extrañar a alguien. ¿Si me cuesta soltar los vínculos? Depende qué tipo de vínculos, pero sí, ¡me cuesta soltar!

-¿Qué te inspira más para escribir, el amor o el desamor?

-Me inspira más el desamor. Se me hace más fácil canalizar las emociones por ese lado. Me gusta escribirle al amor y es algo que estoy haciendo en mis últimas canciones.

-Vos sos reservado con tu vida íntima, pero en las canciones y arriba del escenario sos vos, sin personajes. ¿Cómo te llevás con eso?

-Eso es un desafío porque con la música uno está más expuesto a través de las letras y el nombre propio. Uno no está detrás del personaje y eso es un lindo riesgo. Es el hecho de ir con todo con lo que soy y con todo lo que tengo para contar.

-Desde que te separaste de Cande Tinelli (diciembre de 2017), no se te conoció un nuevo amor, ¿hoy cómo está tu corazón?

-Mi corazón está muy tranquilo. No estoy en ninguna relación por el momento. Estoy canalizando mi energía con el trabajo.

-¿Te cuesta enamorarte, apostar a una relación?

-Cuesta encontrar a esa persona que uno quiere que lo acompañe, pero cuando la encontrás, la encontrás. Estoy dispuesto, abierto, a que cuando tenga que suceder, suceda.

-Cuando se vio expuesta tu intimidad, por ejemplo al salir con Cande, ¿te incomodó?

-No, uno tiene que saber el tipo de exposición que tiene por su trabajo y más cuando está con una pareja que también es conocida. Ahí la exposición va a ser el doble. Pero nunca lo consideré un sufrimiento. Cuando uno no tiene nada que ocultar o es una persona relajada como yo, es muy difícil que lo viva como una carga.

-Desde que empezaste a trabajar, tu carrera fue en ascenso. ¿Le tenés miedo al fracaso, a la inestabilidad laboral?

-Uno siempre tiene sus miedos, más que nada porque esta es una profesión inconstante. Pero creo que uno tiene que estar preparado para los cambios. Son momentos, etapas, que sirven para crecer.

-En el ámbito laboral vas para adelante, en el plano personal, ¿sos de ir al frente o más bien cauteloso?

-En el plano personal soy cauteloso y en el trabajo me dejo llevar por la pasión automáticamente. En mi vida soy más medido, más racional que impulsivo.

-Por otro lado, estuviste en Europa filmando la serie británica Riviera, ¿cómo fue esa experiencia?

-Fue una experiencia increíble. Estuve un mes en Venecia y dos en Francia trabajando con actores muy buenos. Fue un aprendizaje diario poder jugar con ellos en las escenas, actuando y hablando en inglés. Riviera es una mega producción, así que estoy muy feliz de ser parte.

-¿El 2020 lo vas a combinar con la música y la actuación?

-Siempre voy a combinar ambas cosas, nunca podría dejar de actuar. En el 2020 voy a terminar la serie. Después tengo proyectos para hacer cine y teatro. Además está el gran desafío de lanzar el disco.

