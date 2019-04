Franchín dijo que "Redrado le tiene miedo a Luciana Salazar" por un polémico motivo: la reacción del economista en Twitter

Esta semana, Analía Franchín visitó Intrusos y una comparación que realizó entre cómo ve la gente la relación de Marley con su hijo Mirko y la de Luciana Salazar con la pequeña Matilda, desató un verdadero escándalo.

“Yo sé cuál es la diferencia. Que a Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda vos la ves... no digo lejana... pero no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones”, había dicho la periodista. Y Luli salió con todo al cruce: “Dejá de hablar de mi hija cuando no tenés ni la menor idea de nada. Dejá de ser mala leche conmigo y con ella. ¡¡¡Ya te pasaste de la raya!!! Conmigo no y menos que te metas con mi hija. ¡¡¡Mala mina sos!!! ¡¡¡Con los hijos, no!!! Basura @analiafranchin, no te lo voy a permitir”.

Franchín: "Ella me dijo que Martín le tenía miedo porque ella tenía una gran cantidad de mensajes y videos en los que él estaba involucrado". G-plus

Con la polémica instalada en los medios y las redes, Franchín volvió al piso de Intrusos y criticó duramente a Salazar: “No me gusta la gente que extorsiona a otra por Twitter, sobre todo habiendo hijos de por medio”, aseguró.

Acto seguido, contó sobre la relación de Luciana y su ex, el economista Martín Redrado: “Esto es lo único que voy a contar de todas las conversaciones privadas que tuvimos. Ella me dijo que Martín le tenía miedo porque ella tenía una gran cantidad de mensajes y videos en los que él estaba involucrado. No le pedí detalles, igual no hace falta porque te los da sola”.

Cuando Marcela Tauro comentó que “todos tenemos algo para contar”, Franchín volvió a disparar: “¿Cuándo me pasás 10 lucas por mes se me olvidó lo que tenía para contar? ¿Dónde están tus principios, tus convicciones?”.

Redrado: "Nunca me sentí ni fui extorsionado por @lulipop07. Tampoco hubo motivos para que se diera tal situación, @analiafranchin" G-plus

Tras la visita de Analía al ciclo de Jorge Rial, Redrado decidió meterse en el conflicto y mandarle un mensaje público a la periodista vía Twitter: “Nunca me sentí ni fui extorsionado por @lulipop07. Tampoco hubo motivos para que se diera tal situación, @analiafranchin”.

Analía, por su parte, le respondió a pura ironía: “Entiendo que tengas que hacer esto, Martín. Los dos sabemos por qué. Igual nunca dije que vos te sintieras así. Sólo mi pensamiento. Una persona que amenaza con contar cosas para mí es extorsión. Beso grande”.

