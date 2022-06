Florencia Bertotti se largó a llorar al recordar su escena más dramática en Guapas: "Fue desgarrador"

Una de las últimas tiras que fue un éxito tanto de espectadores como de crítica fue Guapas, ficción de eltrece que consiguió llevarse el Martín Fierro de Oro en 2015. Florencia Bertotti era una de sus protagonistas y hoy al recordar una escena muy especial de su personaje, rompió en llanto.

La actriz, que compartía protagónico con Mercedes Morán, Carla Peterson, Isabel Macedo y Araceli González, hizo una videoreacción en su canal de YouTube a sus momentos en la comedia. Sin embargo, terminó súper conmovida al recordar el momento en el que Patricia, su personaje, se enteraba que su madre había muerto en un accidente de tren.

“Ay, me van a hacer llorar. Acá cómo llore. ¡Qué triste!”, comentó la pareja de Federico Amador, antes de ver sus imágenes que la hicieron derramar algunas lágrimas por la dramática escena.

“Había ocurrido un accidente de tren y mi mamá no aparecía. Primero era la angustia, la duda y después de todo ese tiempo yo iba a un lugar donde estaba la lista de personas fallecidas en el accidente y encuentro el nombre de mi mamá ahí”, relató, sobre cómo había sido la difícil escena.

"Cuando grabamos esa escena el estudio estaba en silencio. Fue desgarrador". G-plus

FLORENCIA BERTOTTI, QUEBRADA AL RECORDAR SU ESCENA MÁS TRISTE EN GUAPAS

En las imágenes se ve al personaje recibiendo las palabras de sus amigas luego de la tragedia y Florencia no pudo contenerse. “Yo lloro cuando veo que lloro en la tele porque lloro en realidad”, comentó, secándose los ojos.

“Me estaba trayendo bizcochitos. Me dijo que me iba a ayudar a repartir currículos, que me iba a ayudar a conseguir trabajo. Lo mejor de mi mamá era ella. ¡Ella!”, dice Patricia, en una gran escena de la actriz por la que, según contó, recibió muchos halagos.

“Me dijeron mucho ‘cómo me hiciste llorar’”, rememoró. “Cuando grabamos esa escena el estudio estaba en silencio. Fue desgarrador”, concluyó, a flor de piel.

Su emoción fue tanta al recordar aquel momento que incluso preocupó a Federico Amador. “Estoy llorando con una videoreacción”, le comentó, entre risas mientras seguía.