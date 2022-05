Flor Vigna y Nico Occhiato recordaron su noviazgo a horas de comenzar un programa juntos: "Hoy no somos amigos, pero tenemos una gran relación"

Si bien tomaron caminos distintos tras ponerle punto final a su historia de amor, un proyecto laboral volvió a unir a Flor Vigna y Nico Occhiato. Y en medio de la felicidad por estar al frente de El último pasajero, el ciclo que se trasmitirá por Telefe, la expareja recordó su noviazgo y dio detalles de cómo encaran esta nueva etapa de sus vidas.

Indagado por Andy Kusnetzoff sobre si cree en la amistad entre el hombre y la mujer, Nico se confesó en PH, Podemos Hablar: “Nosotros, hoy, no somos amigos con Flor. Sí pasa que tenemos una gran relación. Estuvimos juntos 7 años, y algo muy fuerte que pasa cuando no existe una traición, infidelidad o un dolor muy grande dentro de la pareja. Flor era mi familia, hablaba más con ella que con mi familia, nos confesábamos todo y nos potenciábamos”, comenzó diciendo el joven.

A su turno, Flor –que actualmente está en pareja con Luciano Castro- agregó: “Nico fue mi relación más larga. Creo que el dolor estaba, pero se pudo solucionar igual”.

Tras escucharla, Occhiato volvió a tomar la palabra: “El dolor es por terminar una relación con alguien que amas mucho y creo que eso pesó para que lo intentaremos tantas veces como lo intentamos”.

Y Vigna cerró con un tierno mensaje dedicado a su ex: “Le dimos duro. Yo me alegro que le vaya bien a él. Lo veo con sus amigos, con su familia; y lo mismo de mi lado. Yo me animé a muchos sueños que no me animaba”.

