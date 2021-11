Flor Vigna les hizo frente a quienes criticaron su debut como cantante: "Con el tiempo van a ver que lo mío viene en serio"

Ni bien Flor Vigna lanzó Uy!, su primer videoclip, expresó su inmenso agradecimiento por las millones de visualizaciones en YouTube.

Sin embargo, aunque grandes artistas como Lali Espósito la apoyaron, a los comentarios buena onda también se sumaron las tremendas críticas.

A días de su debut, Flor reflexionó sobre los comentarios mala onda que recibió y tampoco le dio la espalda a las comparaciones con Jimena Barón. Es que muchos remarcaron que veían similitudes entre su videoclip y los de la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece).

"Sabía que iban a aparecer muchos más haters que si me hubiese quedado actuando o conduciendo, pero yo tengo ganas de hacer esto y no me voy a quedar infeliz por el qué dirán". G-plus

"El participar de ShowMatch me hizo enfrentarme a opiniones buenas y malas desde chica. Yo recién estaba conociendo un montón de cosas y ya la gente opinaba, entonces todo eso me hizo hacer un gran trabajo para adentro. Charlando con mi mamá, con mis amigas, con mi psicóloga descubrí que hay que hacer un trabajo interno para que te resbale el qué dirán y poder ser libre. ¿Qué más lindo que ser libre?", expresó, muy reflexiva, en diálogo con La Nación.

Y admitió que sabía que la criticarían pero igualmente decidió apostar a su sueño de hacer música.

"Cuando empecé con esto sabía que iban a aparecer muchos más haters que si me hubiese quedado actuando o conduciendo porque sobre eso no iba a haber tanta crítica, pero yo tengo ganas de hacer esto y no me voy a quedar infeliz por el qué dirán. Entonces, dije: 'Voy a producirme mis cosas, a invertir lo que tenga que invertir para ir en busca de esa realidad que quiero lograr'. Como dice mi profe de canto, hay gente que odia a Ariana Grande, hay gente que odia a Beyoncé, así que qué queda para alguien como yo que recién está empezando", sumó.

"Con el tiempo van a ver que lo mío viene en serio y le estoy poniendo todo, te puede gustar o no pero no va a haber dudas de que lo hago con todo el corazón". G-plus

Antes de cerrar, aclaró que le pondrá garra a este nuevo presente pese a las fuertes críticas.

"Con el tiempo van a ver que lo mío viene en serio y le estoy poniendo todo, te puede gustar o no pero no va a haber dudas de que lo hago con todo el corazón", sentenció, convencida.