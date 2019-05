A un mes de que Nico Occhiato blanqueara su separación de Flor Vigna, la participante del Súper Bailando pasó por el piso de Los Ángeles de la mañana y habló de esta nueva etapa de su vida.

Indagada por su relación con los hombres, Flor se sinceró: "Facu (Mazzei, su bailarín en el certamen de baile) me presenta gente, me pasa el Instagram de personas y me manda links. ¿Si estoy para salir con alguien? No, ahora no. Dejame ir un poco más a terapia".

"A Nico lo quiero mucho, pero esta cosa de que uno con la pareja tiene que ser novio o no verlo nunca más en la vida es re difícil". G-plus

Fue entonces que Ángel de Brito quiso indagar más sobre sus sentimientos: "¿Por qué quedaste tan golpeada?", preguntó. A lo que la invitada respondió: "No, no es tan golpeada. Fueron cinco años. Pasa que soy muy de mis relaciones. Con mis amigas hace 12 años que estamos juntas, soy muy familiera. A Nico lo quiero mucho, pero esta cosa de que uno con la pareja tiene que ser novio o no verlo nunca más en la vida es re difícil".

Por último, luego de que algunas panelistas opinaran sobre su semblante, Vigna cerró: "Necesito empezar esta etapa. Decidí empezar la etapa de decir 'bueno, listo, ya está'. Ya me veía en el Bailando de novia, pero estoy bien".