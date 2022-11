Flor Vigna habló de la posibilidad de tener un hijo con Luciano Castro: "Alguna vez, me gustaría tener, pero falta"

Felices de haber apostado al amor y vivir a pleno su noviazgo, Flor Vigna y Luciano Castro no dudan en compartir con sus seguidores momentos de complicidad de su día a día y hablar de sus proyectos a futuro.

E indagada por su presente sentimental con el actor, la cantante se sinceró en una profunda nota: “Estamos muy enamorados y los dos pensamos lo mismo, que va a ser eterno; pero que se yo, es algo que va a depender de nosotros”, comenzó diciendo Flor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a la posibilidad de agrandar la familia, remarcó: “Yo, por ahora, me cuido con pastillas. Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho. Antes me cuidaba con Diu, pero me muero de amor cuando lo veo con sus hijos. A mí, alguna vez me gustaría tener, pero falta. Por, ahora necesito tiempo para consagrar todo esto que pasa ahora”.

Por último, Vigna reveló porque admira tanto a su novio: “A Lucho le pasó de todo en la vida y hay mucha gente que no sabe. Él tuvo una vida muy difícil. No sé si conozco otra persona que vivió todo lo que vivió, pero me parece perfecto que no cuente, eso habla bien de él. Lo admiro un montón, pero sufrió”.

LA DECLARACIÓN DE AMOR DE LUCIANO CASTRO A FLOR VIGNA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Felices de haber apostado al amor y vivir a pleno su noviazgo, Flor Vigna y Luciano Castro no dudan en compartir con sus seguidores momentos de complicidad de su día a día y románticas escenas de su relación.

Pero, en esta oportunidad, el actor quiso plasmar en sus redes un mensaje especialmente dedicado a la mujer que supo conquistar su corazón en el día que cumple 28 años.

“¡Feliz cumple, Chinita de mi corazón! ¡Vamos que tenemos muchas cosas por hacer juntos! ¡Te amo!”, fue el mensaje que Luciano escribió en Instagram Stories sobre un enorme corazón rojo, arrobando a su novia.

Por su parte, Flor reposteó la dulce publicación y le devolvió el gesto con otras profundas palabras

