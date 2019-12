Flor Vigna explicó por qué corrió a los brazos de Mati Napp tras abrazar a Occhiato en la final de ShowMatch

El final del Súper Bailando tuvo distintos momentos de emoción, adrenalina y nervios tal como se vivió en otras ediciones. Sin embargo, este año, el certamen contó con un ingrediente especial: los finalistas que llegaron a la última instancia fueron Flor Vigna y Nico Occhiato, quienes compartieron una historia de amor de 5 años.

Y el recuerdo, la nostalgia y la felicidad de lograr cumplir el sueño de estar ahí fue el hilo conductor durante toda la noche, donde los exnovios se dedicaron dulces palabras. Además, una de las sorpresas de la noche se dio cuando Flavio Mendoza les pidió a los participantes que se abracen. En aquel momento, los ellos accedieron al pedido aunque luego, la bailarina corrió rápidamente a repetir el mismo gesto con Mati Napp, con quien mantuvo un breve romance.

"Necesitaba ese abrazo con Nico porque lo quiero mucho y también necesitaba ese abrazo con Mati porque viví muchas cosas con él". G-plus

Indagada por esto, Vigna explicó qué la llevó a querer correr a los brazos de su coach: "Creo que entre todos se armó una telenovela de amor y tiene que ver más con un amor de hombre y mujer, con quien uno elige estar de novio o no estar de novio", comenzó diciendo la subcampeona en Hay que ver.

"Yo, en este momento elijo estar totalmente sola, soltera y no soy la única que lo elige. Nico lo elige y Matías también. Y me parece que hay un amor que tiene que ver desde otro lado. Yo a Mati lo amé mucho y fue una persona muy importante este año, quizás con la que más conviví este año", agregó.

Más sobre este tema Flavio Mendoza le pidió un abrazo a Flor Vigna y Nico Occhiato ¡y ella después corrió a los brazos de Mati Napp!

Y continuó: "En ese momento en el que alguien de la tele te está pidiendo que -por un tema televisivo- te abraces con alguien, yo quería ser real. Necesitaba ese abrazo con Nico porque lo quiero mucho y también necesitaba ese abrazo con Mati porque viví muchas cosas con él; fuera de que sea hombre, pongámosle que sea mujer pero yo necesitaba ese abrazo con mi coach, con mi amigo, con mi expareja. Lo necesitaba".

Por último, Flor remarcó que se va a quedar con lo mejor de cada persona que logró conquistar su corazón y cerró: "Yo voy a abrazar todo lo lindo de Nico y voy a abrazar todo lo lindo de Mati. Después abracé a mi vieja y a mis amigos. Yo no me podía quedar con las ganas de abrazar en ese momento que era tan emotivo. Para mí era tan real abrazarlo a Nico como abrazarlo a Mati. Pero te vuelvo a repetir, no por un tema de amor visto desde lado de pareja, sino desde el lado de que vivimos un mont´n de cosas y siempre estuvo el uno para el otro. Ameritaba".