Flor Vigna contó qué la sedujo de Mati Napp: "Le hace muy bien a todo aquel que está a su alrededor"

Flor Vigna visitó Intrusos y habló a fondo de su presente sentimental. Después de contar detalles de su comentada separación de Nico Occhiato, la actriz se refirió a su flamante historia de amor con Mati Napp, su coach en el Súper Bailando.

“Hoy en día estoy muy bien, con una persona que me hace muy bien, con la que no tengo rótulos, que es Mati. Al principio tratamos de no decirlo porque estás conociendo a una persona, hay una atracción, compatibilidades en ciertas partes y las otras decís ¿qué onda? Por ahí se va al muere enseguida...”, reveló entre risas sobre el comienzo de la relación, cuando negaban el romance.

"Él tiene algo muy lindo, que es que le hace muy bien a todo aquel que está a su alrededor. Eso es lindo. Tiene una cosa de coach en la vida" G-plus

Al ver imágenes del coreógrafo, Jorge Rial opinó: “Yo no lo conozco pero me cae bien, parece buen pibe”.

Entonces, Vigna contó uno de los aspectos de Mati que más le gustan: “Él tiene algo muy lindo, que es que le hace muy bien a todo aquel que está a su alrededor. Eso es lindo. Vas a una clase de baile de Mati y ves cómo todos creen en él y cómo los alienta a soñar. Tiene una cosa de coach en la vida”, cerró, ¡enganchadísima!