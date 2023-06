Flor de la Ve, enojadísima con Wanda Nara y Mauro Icardi por destratar a la prensa sistemáticamente

Flor de la Ve miró a cámara y expreso su bronca con Wanda Nara y Mauro Icardi por el terrible destrato a los noteros de Intrusos, Alejandro Guatti y Gonzalo Vázquez, quienes intentaron entrevistaron en cuatro oportunidades consecutivas y les cortaron el rostro.

"La verdad, me quedé dura. Son laburantes y hay cosas que no se hacen. Fueron 4 días de mandar a un equipo completo. Es simplemente bajar la ventanilla y decir 'mirá, no quiero hablar'. Es espantoso", dijo la conductora de Intrusos, molesta.

Y continuó, seria: "Yo no puedo creer cómo todavía les seguimos dando cámara".

Concordando con Flor de la Ve, Marcela Tauro acotó sin vueltas: "Son los monstruos que creamos nosotros, como dijo Karina Iavícoli afuera de cámara".

EL FUERTE DESTRATO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI A LA PRENSA

En el lapso de una semana, los noteros de Intrusos fueron a buscar a la conductora de MasterChef a la salida del estudio de grabación, donde también estuvo el futbolista, y el desplante fue total.

"Pusieron en marcha un operativo de distracción. Mauro y Wanda se retiran de los estudios de Martínez. ¿Podemos hablar? ¿Están reconciliados? Wanda, ¿qué pensás de la detención de L-Gante? Se retiraron sin hacer declaraciones", les preguntó Guatti, sin éxito.

Insistente, el notero de América volvió en dos oportunidades más para intentar hablar con Wanda, pero nuevamente la conductora se llamó a silencio. "Desde que está el futbolista en el país, ninguno de los dos quiere hacer declaraciones", dijo Guatti.

Luego entró en acción Gonzalo Vázquez: el sábado pasado el notero fue a los estudios en donde se graba MasterChef, interceptó a Nara e Icardi y no consiguió declaración alguna. La pareja se retiró de lugar en su coche ignorando al cronista.