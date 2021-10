Flor de la Ve cuestionó fuerte a Mavys Álvarez por sus dichos sobre Diego Maradona: "Me parece pésimo hablar de una persona que ya no está"

Flor de la Ve se mostró en contra de las fuertísimas declaraciones de Mavys Álvarez sobre Diego Maradona. En A la Tarde, la panelista cuestionó a la mujer cubana que estuvo con el futbolista a sus 16 años por sus revelaciones, en las que acusó al difunto de ser la persona que la llevó a las drogas, entre otros dichos.

“Este tema es recontra espinoso por todos lados, primero porque se trata de una mujer que está pudiendo poner en palabras hoy, 20 años después, algo que le pasó, que seguramente no hay dudas, y por otro lado Diego Armando Maradona, el ídolo indiscutido, el hombre que queremos y que mucho detestan”, introdujo Karina Mazzocco.

De inmediato, Flor de la Ve tomó la palabra y opinó: “Para mí, hablar de una persona que ya no está me parece pésimo, me parece que estuvo mal. Yo entiendo que ella pudo haber sufrido, debe tener un equipo de gente que la acompaña, ojalá, pero no creo que esté bien hablar de alguien que no está, no se puede hacer eso, ese es el límite”.