Flor Peña, súper sincera sobre el escándalo de Wanda Nara con China Suárez e Icardi: "Esto que le pasó a ella, me ha pasado a mí"

En medio de las repercusiones que despertó el íntimo mano a mano de Wanda Nara con Susana Giménez en París, donde hablaron del escándalo con Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suarez, en Flor de equipo tocaron el tema y Florencia Peña comparó este caso con el que vivió con Ramiro Ponce de León –con quien tiene a sus hijo, Felipe- tras descubrirse una infidelidad que culminó con ella confesando que practicaban el ‘poliamor’.

Así fue el ida y vuelta de Tomi Dente, panelista del ciclo de Telefe, con Flor en vivo:

Tomi: -Me parece que Wanda se fue superando y tampoco se la puede condenar.

Flor Peña:

Flor: -Lo que pasa es que, ¿sabés que es lo que yo pienso, Tomi? Pienso que esto que le está pasando a Wanda, le pasa al 99% de las parejas. Me ha pasado a mí, le ha pasado a otro. Hemos sido víctimas y victimarios. Y esto se vuelve a poner sobre el tapete, por eso hay tanta fascinación con este tema porque es algo que atraviesan todas las parejas.

Tomi: -Acá son tres personas muy conocidas, que son la China, Wanda y Mauro. Y que Wanda, también tiene esa cosa que despierta el deseo en la gente porque tiene una vida como de reina.

Flor: -Ahí pongo el punto. Si a la ‘reina’ le pasa esto, como vos decís, ¿qué me queda a mí que estoy planchando todo el día? Hay algo de eso que generó una cosa de ‘ah, ya si le pasó a Wanda que tiene 70 millones de euros en el banco, que tiene el marido más lindo y que se supone que tiene la vida más feliz, ¿qué nos queda a nosotros? Hay algo de eso que se pone en juego y algo del debate que instaló. Así como me pasó a mí en su momento con el ‘poliamor’, ahora lo instala con el marido la charlita ‘¿y vos qué harías si te encuentro con otra?’. Hay algo que generó en las parejas, porque tiene que ver con que seguimos no hablando de la infidelidad como una cuestión que en el año casi 2022 es difícil y más con las redes.