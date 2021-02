Flor Jazmín Peña se enojó con una chica que la acusó de "esconder su panza" en la playa: "Después no vengan a autoproclamarse feministas"

Activa en las redes sociales, Flor Jazmín Peña se hizo eco de una historia que Nati Jota subió a su Instagram en la que se la ve jugando a las cartas en la playa, con una bikini puesta.

Lejos de incomodarle la filmación de la influencer, la bailarina la compartió en su red, sin imagina que recibiría una inesperada crítica, de una chica que dedujo que Flor se tapó la “pancita” al ver que Nati la grababa sin previo aviso.

"¿Y esta?", reaccionó la campeona del Súper Bailando 2019 al leer el fuerte mensaje de una seguidora, y mostró lo que le había escrito.

"Militante de lo que somos todas, más de la mitad aquí, más de lo que escondés en una panza normal. ¿Qué sos? Ejemplo de lo que se oculta, de lo que no se acepta ni a sí misma. Militás banderas erróneas. Éxitos, doña Flor. Claramente no me representás a mí, ni a un montón de pibas XXL que esconden la panza... Sos medio gila", apuntó la usuaria, dura contra la bailarina.

"Después no vengan a autoproclamarse feministas y empoderadas si van y le dicen a la piba que se cruzan lo que tiene que hacer o no con su cuerpo (de lo que les pinta interpretar". G-plus

Molesta por el comentario, Flor Jazmín Peña hizo un descargo al respecto: "Sorry, la verdad que no me mandan mensajes así nunca, pero cuando los recibo tengo poca tolerancia. Después no vengan a autoproclamarse feministas y empoderadas si van y le dicen a la piba que se cruzan lo que tiene que hacer o no con su cuerpo (de lo que les pinta interpretar".

Emitido el contundente mensaje, Peña agregó: "Y son las 5.15 AM. y eso también puede estar influenciando".