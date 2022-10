Flor Álvarez emocionó a todo el jurado de Canta Conmigo Ahora con su historia: "Recuerdo el día que arranqué en la calle"

De todos los participantes de Canta Conmigo Ahora, ninguno ha conmovido tantas veces al jurado como Flor Álvarez, la artista callejera no vidente que este lunes compitió en semifinales y contagió sus lágrimas a todos los presentes al recibir el saludo de su familia.

Florencia compitió con el tema Y ¿si fuera ella? de Alejandro Sanz y cantó con maestría ante los jurados, que le otorgaron 82 puntos por su performance. “Estoy nerviosa, ya en estas instancias me tiembla todo”, reconoció la joven, de 27 años.

“Ahora vamos a poner un tape al aire y vas a escuchar a mucha gente que querés mucho, así que escuchá atentamente todas las cosas que dicen”, le pidió Marcelo antes de mostrar un video en el que toda la familia de la cordobesa halaban sobre ella y su vida con la música.

De esta manera, los televidentes pudieron enterarse de que Flor comenzó a cantar a los 5 años y desde entonces no paró más, o que recibió mucha discriminación de pequeña y que solo puso salir adelante a través de la música.

FLORENCIA ÁLVAREZ VOLVIÓ A CONMOVER A LOS JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA CON SU HISTORIA DE VIDA

“Fue todo un reto cuando comenzó a ser cantante callejera, porque no sabíamos cómo era. La acompañé una vez, empezaron a aplaudirla y de ahí en más la acompañé dos veces más y de ahí se largó sola” relató la mamá de Florencia.

“Estoy sin palabras, la verdad. Me emociono porque recuerdo ese primer día en que arranqué en la calle y, bueno, de repente estar acá… La verdad es que no lo conté nunca, pero venía medio frustrada este último tiempo porque sentía que salía a la peatonal y que no avanzaba, no salía nada más”, dijo Florencia al finalizar el video, mientras la cámara recorría a los miembros del jurado secándose las lágrimas.

“Y este escenario me dio la oportunidad de poder mostrarme ante más gente, ante todo este jurado que te da devoluciones hermosas, La verdad es que voy a agradecerte toda a vida, Marce, porque pase lo que pase me cambiaron la vida a mí, al gordo, a Lucas. Los amo un montón”, cerró Flor, que no llegó a ser finalista esta noche, aunque quedó al frente del podio con sus 82 puntos.