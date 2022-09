Flor Álvaez volvió a conmover a jurado de Canta Conmigo Ahora: "Dedico mi canción a mi bebé por venir"

Flor Álvarez, la artista callejera cordobesa que se ganó al jurado de Canta Conmigo Ahora ingresó en las instancias finales y este miércoles dio todo para poder estar entre los diez finalistas que clasificarán para la última semana del certamen.

“Tiene la condición, canta muy bien, es muy afinada. Y venir acá es un desafío también para ella porque estar en la calle, porque estar en la calle, ya lo dijiste vos, no es nada fácil. Y lo sé por experiencia”, dijo Manuel Wirtz antes de que Flor comenzara a cantar.

“Y venir acá y cantar… Yo creo que debe estar condicionada, es muy fuerte para ella. O para ellos, que está embarazadita”, agregó el “delegado” del jurado antes de que la joven de 27 años comenzara a entonar Siempre es de noche, un clásico de Alejandro Sanz dedicado a las personas no videntes.

FLOR ÁLVAREZ EMOCIONÓ NUEVAMENTE AL JURADO Y DEDICÓ SU TEMA A SU HIJO POR NACER

Flor cantó su tema ante la atenta mirada de sus familiares, el jurado y con la presencia de su novio Lucas, también no vidente, que seguía paso a paso la interpretación de su novia. Tal como estaba previsto, Flor cautivó al jurado, y también a Marcelo Tinelli.

“Tengo una historia con este tema, lo tengo hace rato y quería cantarlo. No lo conocía y tuvimos una reunión con los coach, y no sé si lo puedo decir, pero me lo mostró Seba Mellino, que me dijo ‘Yo quiero que hagas esta canción que tiene una historia muy lida’”, dijo Flor al terminar su performance.

“En realidad es la historia de una persona ciega, que no ve, se enamora, y habla de eso, ‘para mí siempre es de noche, pero estás vos’. En mi caso, no lo veo desde ese punto de vista, pero se lo dedico a mi bebé, y a Lucas”, señaló.

“En mi caso, ‘siempre es de noche’ no va por no ver sino porque uno a veces tiene días grises y esa persona siempre está ahí, y mi cielo tiene nombre y, sin duda, es el de ellos dos. Así que hoy le dedico la canción a ellos dos”, cerró Flor Álvarez.