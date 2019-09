Floppy Tesouro rompió en llanto al confirmar su separación de Rodrigo Fernández Prieto: "Hubo un desencuentro"

Luego de que en Intrusos Adrián Pallares diera por confirmada la separación de Floppy Tesouro (34) y Rodrigo Fernández Prieto (40) tras casi dos años de matrimonio y con una hija en común, Moorea (3), la modelo decidió romper el silencio y confirmar lo que sonaba como un fuerte rumor desde mayo.

"Prometí que no iba a llorar, soy muy sensible. Lo que quiero dejar en claro que es que, obviamente, yo no quería que esto le este pasando a mi familia. Hoy escuchaba ‘ahora al primer momento, tiran la toalla’. Y no. Acá no es tirar la toalla, sino ser honestos con lo que está sucediendo”, comenzó diciendo la panelista en Incorrectas.

Luego, dio detalles del momento en el que decidió tomar distancia de su marido: "Con Rodri tuvimos una charla de casi 4 horas súper civilizada. Ante todo siempre fuimos mejores amigos, entonces eso hace que uno tenga mucha confianza para con el otro para hablar, y fuimos honestos con esto que nos está pasando. No nos estamos encontrando. Él es una gran persona y un gran papá, pero como pareja a veces uno elige un camino y el otro, otro. Yo soy muy ‘Susanita’, muy compañera, me brindo mucho, me entrego entera, y eso a veces te hace golpear un poco contra la pared".

"Sé que él me ama profundamente y que su hija y yo somos los amores de su vida como me dijo el día que se fue de casa. Pero bueno, es algo que tiene que pasar hoy, no sé qué va a pasar mañana pero tengo que ser honesta con esto que me está pasando. En mi pareja busco un compañero de vida y yo me subí un poco a la moto de que seamos una pareja del 2020 con más libertad. Al principio era divertido, me encanta salir con amigas y disfrutar, y también me encanta sentirme acompañada y protegida. No quiero decir que Rodri no lo haya hecho en este tiempo, quiero decir que en estos últimos meses entre los viajes de trabajo y placer, y la vida social que llevamos los dos, hubo un desencuentro, una desconexión y esa llama ya no estaba prendida", continuó.

Y cerró, con lágrimas en los ojos: "Soy consciente de que vine a esta vida para ser feliz y creo que los dos tenemos que ser felices, juntos o separados. Esto fue de común acuerdo, fue charlado entre dos personas que entienden que a veces el amor no alcanza y que nos respetamos profundamente. Vamos a seguir siendo hermanos de la vida. Hoy esta es la mejor decisión".