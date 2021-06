Firme postura de Pampita ante la posibilidad de que Alex Caniggia ingrese a La Academia: "No me voy a exponer a ponerme mal ni que me basureen"

Lejos de que el polémico tweet de Alexander Caniggia agrediendo a Pampita -tras el cruce con su hermana Charlotte en la pista de La Academia- pasara desapercibido, la jurado del programa sentó postura y reveló cómo se manejaría si el exparticipante de MasterChef Celebrity 2 se incorporara al certamen.

“Soy una persona embarazada, no tengo necesidad de que haya una persona bardeando”, comenzó diciendo la conductora de Pampita Online, tras ser indaga por Gabriel Oliveri sobre este tema.

“¿Si renunciaría? Puedo pedir una licencia. No me voy a exponer a que me violenten, a ponerme mal, me basureen o me digan cosas. No tengo necesidad”, agregó, firme sobre sus deseos de no estar cara a cara con el joven.

Y cerró, sin vueltas: “Alex está en un momento de mucha popularidad y hasta pueden inventar un ritmo para que baile junto a su hermana, hay mil posibilidades y es un reality. Pero también puedo elegir si quiero estar en esa situación o si prefiero resguardarme, no pasar un mal momento, quedarme en casa y verlo desde ahí. Vamos a ver qué pasa. Siempre uno puede dar un paso al costado y decir ‘si no la voy a pasar bien y disfrutar, te podés correr’”.

El debate nació tras el letal tweet que había plasmado el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en las redes, aunque luego optó por borrarlo: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”.