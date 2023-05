Firme postura de Fernando Burlando: "Si fuera Jey Mammon, iría contra todos los periodistas que hicieron mal las cosas"

En medio de las especulaciones que surgieron sobre la posibilidad de que Jey Mammon les inicie una causa judicial a varios periodistas de distintos medios que trataron la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto, Fernando Burlando fue contundente con su postura.

“Yo iría contra todos. Cerrando los ojos y viendo la situación, le diría (a Jey) ‘andá contra todos los que hicieron mal las cosas, que se hagan responsables de las cosas que dijeron’. La libertad de expresión tiene un límite, la calumnia y la injuria es un delito, no se puede transgredir ese límite”, comenzó diciendo el abogado, que representó al conductor al comienzo de la causa.

“Una cosa es que Jey no quiera perjudicar a quien lo denunció y eso es algo que se notó desde el primer día. Jey cuando empieza todo esto, se paralizó, imagínense cuando una persona es considerada exitosa (tenía uno de los programas más exitosos de la Argentina), contás con la gracia de todo el mundo y de un día para el otro, todo eso desapareció; la condena social se gesta desde la cancelación y las campañas”, agregó.

Por otro lado, Fernando se refirió a un hecho puntual que escuchó en un programa: “Dijeron una brutalidad social de que Jey no era inocente, generando consecuencias no solo personales, sino en el intelecto de la gente, hay que informar. Nuestra constitución establece la presunción de la inocencia. Todos, más que partido, hicieron campaña contra él. Si vos decís que una persona es un violador cuando la Justicia no lo pudo acreditar, es una campaña, o vos te tenás que hacer cargo de lo que decís. No sé por qué se enojan con Jey, o conmigo”.

Por último, luego de que Yanina Latorre lo confrontara al señalar que “está cortando con la libertad de prensa y la democracia” al iniciar la demanda, Burlando cerró: “Soy una persona de bien, una amenaza es algo muy grave, no se dan cuenta de que me están atribuyendo un delito”.

Luego de que se conociera que Jey Mammon le podría iniciar un juicio a ciertos medios que hablaron de la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto, Karina Mazzocco (una de las conductoras que entrevistó al joven para A la tarde) rompió el silencio y se refirió a este tema.

“No me ha llegado ninguna citación, así que veremos. Pero está bien que busque Justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos de que el tema quedó inconcluso. No puede quedar así”, comenzó diciendo Karina en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“De no aclararse qué pasó entre Jey y Lucas sería tremendo, una nueva falla de las autoridades que no investigaron lo suficiente cuando recibieron la denuncia de Benvenuto”, agregó, firme con su pensamiento.

“Es realmente muy triste toda esta situación. Todo quedó en un ‘ni’. Y esto es injusto también para nosotros , que estamos tratando de ver qué pasó, cómo sigue la vida de estos individuos de acá en adelante.”, continuó, muy movilizada.

Y sobre la cifra millonaria que estaría en juego en la causa que encabezaría Jey, Mazzocco cerró: “No lo vi, pero no me hago cargo de que mi nombre esté ahí barajado. No habló puntualmente de mí ni de mi programa.”.