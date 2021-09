Firme postura de Coki Ramírez al ser indagada por sus deseos de tener hijos: "Ya decidí que no quiero ser madre y estoy muy plantada en eso"

Lo que comenzó como una pregunta referida al amor terminó con una contundente declaración de Coki Ramírez, quien se mostró muy firme en PH, Podemos Hablar al hablar de su pensamiento respecto a la maternidad.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff indagó a la cantante sobre sus deseos de tener hijos. A lo que la invitada respondió sin dudarlo: “No, no. Ya decidí que no y estoy muy plantada en eso porque es lo que siento. Soy tía y eso me llenó el alma, pero no quiero ser madre”.

“Está bueno eso porque en otro momento era como que te juzgaban”, agregó el conductor. A lo que Coki se sinceró: “Sí me pasó. Me decían ‘estás en edad de casarte y de tener hijos’. Y yo estoy en edad de hacer lo que quiera”.

Tras escucharla atentamente, Julieta Ortega cerró: “Me encanta que una mujer esté segura de que no quiere ser madre. Y también me encantan las mujeres seguras de querer ser madres. Lo que no nos preguntamos por muchos años es si era un deseo o si es lo que teníamos que hacer”.