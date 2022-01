Firme cruce de Santi Maratea a Flavio Azzaro tras cuestionar a la comunidad LGTBIQ+: "Estamos hablando de masculinidad frágil"

Santi Maratea analizó sin filtro a Flavio Azzaro tras cuestionar a la comunidad LGTBIQ+, mientras desarrollaba la lamentable noticia de que un reconocido café porteño había sido blanco de un ataque violento y discriminatorio.

"A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?", dijo Azzaro en su programa de Crónica TV, poniéndose en el centro de la escena y resaltando su masculinidad.

Acto seguido, Santi Maratea analizó al periodista, y sentenció: "Es un ejemplo de masculinidad frágil... Tiene la misión, que todos sepamos que él es heterosexual".

"Azzaro, vos creés que lo inclusivo es lo que está en contra de lo heterosexual. Entonces, hay un tema de discriminación".

EL PROFUNDO ANÁLÍSIS DE SANTI MARATEA SOBRE FLAVIO AZZARO EN REDES

"Hay de todo para analizar y responder a tus preguntillas, mi querido Azzaro, pero antes respondéme una vos a mí: ¿esto vos lo pensás de verdad? ¿O decís 'si digo boludeces me hago viral'? La noticia es el acto violento contra el café y la pregunta de Azzaro es '¿por qué tiene que haber un café inclusivo?', '¿si soy heterosexual no puedo entrar?'. O sea, ¿entendés lo que significa la palabra inclusivo?

Obviamente que podés entrar siendo heterosexual. Pasa que vos ya creés que lo inclusivo es lo que está en contra de lo heterosexual. Entonces, hay un tema de discriminación.

"Estamos hablando de masculinidad frágil, ¿no? Si un hombre siente que su sexualidad se cuestiona, tiene que arrancar a desviar un tema que es importante para hablar de su sexualidad".

Pero es tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas en realidad. Sí es un café inclusivo quiere decir que incluye. La gente heterosexual no tiene problemas de inclusión, la gente de la comunidad LGBTQ, sí.

También preguntó 'qué, ¿la gente gay no puede ir un café?'. Muchos no. Muchos han sufrido situaciones violentas y ni hablemos de la gente trans.

Estamos hablando de masculinidad frágil, ¿no? Y esto es lo que pasa ahí. Es un gran ejemplo, si un hombre siente que su sexualidad se cuestiona, tiene que arrancar a desviar un tema que es importante para hablar de su sexualidad, tiene que empezar a molestar a una compañera.

"Hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas, que las hacen para que no piensen que les gustan otros chabones".

Hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas, que las hacen para que no piensen que les gustan otros chabones. En una sociedad que me juzga más por no ser heterosexual que por ser machista, ¿por qué querría dejar de ser machista si me es negocio? Siendo machistas tenemos más chances de ser parte de la sociedad que no siendo heterosexuales".