Firme advertencia de Rodrigo Lussich a Camila Homs en pleno escándalo con Rodrigo de Paul: "Detenete porque tenés una denuncia penal"

Luego de escuchar la contundente nota que le hicieron a Camila Homs para Socios del Espectáculo en el que, entre tantas cosas, reconoció que los polémicos chats que se filtraron contra Rodrigo de Paul son suyos, Rodrigo de Lussich fue al hueso con su análisis.

“Me da un poco de miedo cuando dice ‘yo, con bronca, soy capaz de cualquier cosa’. Me da un poco de miedo porque es como que no se pone límites, ¿no?”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de eltrece, después de escuchar las fuertes palabras de la ex del futbolista, con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca.

“Que se quede ahí. Detenete, Camila, porque tenés una denuncia penal. Esos chats no se viralizaron en una página web, son conversaciones que están en la Justicia y por las que te denunciaron penalmente por amenazas y extorsión”, agregó.

Y cerró, contundente: “Después, se verá si la causa llega a buen puerto o no, eso nunca se sabe, pero la denuncia esta hecha”.

MARCELA TAURO, DURÍSIMA CON RODRIGO DE PAUL POR LA FILTRACIÓN DEL ACUERDO CON CAMILA HOMS

Luego de que se diera a conocer detalles del acuerdo al que llegaron Camila Homs y Rodrigo de Paul tras ponerle punto final a su historia de amor (del que nacieron sus hijos Bautista y Francesca), Marcela Tauro fue letal con su opinión al aire.

“Hago una pregunta. ¿No es violencia difundir el arreglo económico que hicieron? Yo lo tomo como violencia. No sé quién difundió el acuerdo pero, ¿cómo la dejan a ella?”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos, firme.

“Es un ‘mirá todo lo que le damos y qué pesada que es’. Además, la gente no tiene por qué saber lo que Camila gana”, agregó, dejando en claro lo que piensa respecto a la filtración de las condiciones a las que llegó la expareja.

Por último, tras escucharla, Nancy Duré cerró: “Si no me equivoco, De Paul es el que había puesto la cautelar para que no se hable de valores, justamente para proteger a sus hijos por sobre todas las cosas”.