Se filtró cómo tiene agendado Cinthia Fernández a Matías Defederico en su celular

En medio de la nueva escalada entre Cinthia Fernández y Matías Defederico luego de que el exfutbolista dijera que le va a iniciar acciones legales a su ex, ahora trascendió cómo lo tiene ella agendado en su teléfono celular.

La relación entre Cinthia y Matías Defederico pasó del amor al odio tras la separación y el conflicto se dio principalmente porque la panelista de Momento D reclama que su ex no le pasa lo que le corresponde por alimentos.

En medio de todo este conflicto, el exfutbolista recibió la noticia de que Francesca, la menor de sus hijas contrajo una infección en Punta Cana, y pese a no viajar allí para acompañar a su ex y a sus hijas, decidió demandar a Fernández porque asegura no le comunicaba el diagnóstico de la pequeña.

REVELARON CÓMO AGENDÓ CINTHIA FERNÁDEZ A MATÍAS DEFEDERICO EN SU CELULAR

En A la tarde, Débora D´Amato salió en defensa de Cinthia y mostró mensajes con los cuales desmintió a Defederico. “Ahí está, ¿ves? ‘Está bien atendida. No hace falta, tiene todo’”, leyó al aire la panelista.

“¿Esto es entre Cinthia y Matías Defederico?”, quiso saber Cora De Barbieri. “Sí, de hecho arriba lo tiene agendado como ‘padre de las nenas’”, señaló Débora, revelando cómo es que Cinthia busca a su ex a la hora de enviarle un mensaje.

“Esto demuestra que sí hubo comunicación entre ellos”, analizó Karina Mazzocco. “A mí lo que me llama la atención es que Matías Defederico se anime a hacer una denuncia contra una Cinthia Fernández que no va al baño sin registrarlo”, agregó la conductora.