Filoso mensaje de Nai Awada contra Beto Casella tras la polémica por la "maquinita facial": "Voy a tomar acciones legales si seguís"

Son muchas las voces que se alzaron tras desatarse la polémica por la famosa “maquinita facial” que muchas figuras promocionan en las redes. Y uno de los programas que trató el tema fue Bendita, el programa que conduce Beto Casella por elnueve, quien además despertó el enojo de una actriz por su mensaje en Twitter.

“¡¡Y las chantas insisten!! El Gobierno imputó a la empresa de la estafa de las famosas”, lanzó Casella con una nota de El Cronista, dejando en claro su firme postura sobre este negocio que tuvo como cara visible a muchas celebrities.

Lejos de pasar por alto su mensaje, Nai Awada (una de las que publicitó el aparatito para la cara) disparó duro contra el presentador y su ciclo: “No me sorprende de vos, Beto. Voy a iniciar acciones legales si seguís”.

“Llamarnos chantas, estafadoras es difamarnos. Suerte que me fui de tu programa berreta. Jamás me cuidaste ni defendiste, así que no me sorprende. Pero a mí, no me nombres”, cerró, visiblemente furiosa con el presentador.

Y las chantas insisten !!

El Gobierno imputó a la empresa de la estafa de las famosas | El Cronista https://t.co/HnscMf360F — Beto Casella (@elbetocasella) May 22, 2020