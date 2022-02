Filoso análisis de Pampito sobre el rumor de separación de Zaira Nara: "Ella invisibilizó a su marido en San Valentín"

El Día de los Enamorados habría terminado de exponer la fuerte crisis de pareja que estaría transitando Zaira Nara con Jakob Von Plessen, según el filoso análisis que hizo Pampito en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Ayer Guido Zaffora publicó en su cuenta de Twitter que Zaira Nara y su marido estarían separados", comenzó diciendo el panelista, haciéndose eco de la información de su colega de Es por ahí.

Luego, Pampito desarrolló: "A ella se la vio el fin de semana con su grupo de amigas. Con Paula Chaves y Mery del Cerro, en un hotel de Pilar. Pasándola bien, solas...".

"Pero la foto que subió Zaira con el nene (Viggo) es clave. Porque todas las figuras que están en pareja subieron un posteo o una historia con su pareja. Ella puso 'my love' por el nene en San Valentín", comentó el panelista.

Y sentenció sin filtro: "Lo extraño es que Zaira invisibiliza a su marido en San Valentín, quien debería ser su verdadero amor".

ZAIRA NARA HABLÓ DE LOS RUMORES DE CRISIS CON JAKOB VON PLESSEN

A fines de 2021, Zaira Nara habló con Intrusos de la resonante versión de crisis con Jakob Von Plisasen, como consecuencia de la participación de su pareja en el Wanda Gate.

Según trascendió, Jakob acompañó a Mauro Icardi al hotel en París en donde el futbolista de PSG se encontró con la China Suárez y concretó su infidelidad a Wanda. Ese hecho puso en jaque la relación de confianza entre Zaira y Von Plisasen.

"Estamos bárbaro", afirmó la hermana de Zaira Nara en noviembre pasado, negando la crisis con Jakob. Luego, sobre el Wanda Gate, agregó: "No quiero involucrarme en el tema porque, si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista".