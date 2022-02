El filosísimo mensaje de Gianinna Maradona tras un posteo romántico de Daniel Osvaldo: "Extrañar es de cobardes"

La inmensa felicidad de Gianinna Maradona por el segundo embarazo de su hermana Dalma Maradona convive con el sentimiento amargo de haberse separado hace muy poquito de Daniel Osvaldo.

Lejos de dejar pasar una indirecta que su novio le habría dedicado a través de sus stories de Instagram, la hija de Diego Maradona, sin nombrarlo, le puso los puntos en la red social.

¿Qué pasó? El ex de Jimena Barón compartió la canción de la banda The Rolling Stones titulada "Te extraño". Y aunque no le sumó ninguna dedicatoria, Gianinna realizó un llamativo posteo minutos después.

Daniel compartió la canción de la banda The Rolling Stones titulada "Te extraño" G-plus

LA FILOSA RESPUESTA DE GIANINNA MARADONA A DANIEL OSVALDO

Ni bien Daniel compartió el tema, Gianinna publicó una foto de cuando era chiquita junto a un contundente mensaje que podría ser dirigido a su famoso ex.

"Para ser hay que estar, extrañar es de cobardes", sentenció, sin filtro y sin nombrarlo.

¿Recibirá respuesta?