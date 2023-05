La filosa respuesta de Yanina Latorre a María Fernanda Callejón por haber dicho que la maltrataba cuando se divorció.

En medio del conflicto de Yanina Latorre con las expanelistas de LAM, llamó la atención que María Fernanda Callejón asegurara que su excompañera la maltrataba cuando se separó de Ricky Diotto.

"Vos decís que yo ya tenía el divorcio hecho, que estaba separada desde hacía tiempo, que tenía todo acomodado, yo sufría. No tuve una buena experiencia en LAM porque estaba trabajando ahí y me la careteaba pero cuando me fui, me trató de pelot... justo cuando me estaba divorciando... ¿justo vos? Claro, porque vos ventilaste todo porque no te quedó otra cuando fue lo de Natacha Jaitt", expresó la actriz, muy picante, en diálogo con Pronto.

Enojada por los dichos de su excompañera, Yanina le puso los puntos en Twitter. Furiosa, le aconsejó que se busque un trabajo "digno" y la tildó de "fracasada".

YANINA LATORRE FULMINÓ A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

"¿Y a esta qué le pasa? ¿Qué tiene que ver mi marido? TODAS CAEN EN ESA BERRETADA. Avísenle a esta que se cuelga de mí que la que está MINTIENDO es ella. No di ninguna información sobre ni su divorcio. Ni dije que estaba divorciada desde antes. Que aprenda a interpretar lo que digo".

"Ah, y la resentida esta habla de sororidad y dice que un cuerno me hizo famosa... Chúpenmela en fila. Busquen laburos dignos. Manga de fracasadas sin futuro", le dedicó Yanina a María Fernanda, re enojada.