Gianinna Maradona fulminó a Verónica Ojeda por filtrar una suma de dinero que cobraron por el partido homenaje: "Esto no es ficción"

Luego de que Dalma y Gianinna dijeran presente en Arabia Saudita para estar en el homenaje que le hicieron a Diego Maradona a un año de su muerte, Verónica Ojeda dio que hablar al asegurar que las hijas del Diez cobraron 30 mil dólares por asistir al evento y que “hicieron negocios”, y una de ellas no se lo dejó pasar.

“Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita, Ojeda. Dejate de jod… que esto no es ficción, es realidad. Les pedí ‘no vendan las cosas de mi papá’ y todos se hicieron los bolu….”, lanzó Gianinna, sin filtro en Twitter.

“Qué bien que el Zoom está grabado y nuestra conversación posterior también”, agregó, tajante, dejando en claro que la charla que mantuvieron tiempo atrás está registrada y tiene pruebas que la avalan.

“Y paso a explicarte para que dejes de hablar al ped… de mi hermana y de mí, que la sucesión está formada por 5 integrantes. No sólo Dalma y Gianinna. Fin”, cerró la novia de Daniel Osvaldo, furiosa.

VERÓNICA OJEDA CUESTIONÓ A GIANINNA Y DALMA MARADONA POR HABER COBRADO POR EL HOMENAJE AL DIEZ

"Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen", expresó, picante, en diálogo con Toti Pasman para La Red.

Y se despidió reivindicando su filosa opinión: "Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, sentenció, indignada.