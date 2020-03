La filosa respuesta de Ángel De Brito, tras las picantes declaraciones de Carmela Bárbaro: "Vos sos asquerosa"

Este miércoles, durante la celebración de los 1000 programas de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito les propuso a las panelistas actuales que elijan a la colega que mejor y peor les cayó durante todos estos años al aire.

La nota la dio Lourdes Sánchez que eligió como exponente negativo a Carmela Bárbaro. “Estuve muy poquito con ella, ¡pero tenía una cara! Cada vez que llegaba me miraba con esa cara y son cosas que recuerdo", dijo la angelita.

La respuesta no tardó en llegar cuando Nancy Pazos invitó a dar su opinión a Bárbaro en su ciclo radial Ruleta Rusa, de Rock & Pop, y ambas se despacharon a gusto al aire contra sus excompañeras.

“Lo que dijo Lourdes es una pavada al lado de lo que dijeron los demás. Ella dijo que la miré con mala cara y Ángel dijo 'te miró con cara de asco, ¿no? Te miraba con cara de asco’”, recordó Carmela. “Ella decía: ‘ Bueno, no sé, era una cuestión de energía’; y él le respondía que yo soy ‘seria’ y ‘seca’”. Y cuando termina todo, Ángel dijo: ‘Bueno, ella es chúcara, es así’ . Si es así, no me defiendan más", comentó la periodista.

"La pobre piba tenía que elegir a alguien y dijo: 'Bueno, no tenía buena cara' , ' hay una cuestión de energía' , 'teníamos mala empatía’ , tres pavadas. Yo les pido que si alguien habla mal de mí otra vez, no me ayuden”, agregó con humor.

Fue entonces cuando Pazos aprovechó la ocasión para ponerle pimienta al tema. “En ese contexto, yo creo que vos serías como la intelectual del grupo y que Lourdes sentía que no estaba a tu altura”, dijo en desmedro de la bailarina. “Entonces yo no tenía cara de asco, tenía cara de intelectual. No me supieron interpretar”, concluyó Bárbaro.

Pero el que tuvo la última palabra fue De Brito, que volvió a la carga tras escuchar los dichos de las dos periodistas. “Yo les mando un beso a las dos chicas. Y les dije chicas, pero a Carmela le digo, con todo el amor del mundo: ‘ Vos sos asquerosa con la gente’. Con nosotros no, pero con los nuevos sí. Hasta que no te compra, estás distante”, aseguró el conductor.