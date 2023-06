La filosa chicana de Rodrigo Lussich a Florencia de la Ve por una actitud que tuvo en Intrusos: "La inseguridad te va a hacer mal"

Desde que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se bajaron de la conducción de Intrusos para cambiar de pantalla y ponerse frente a Socios del espectáculo, comenzaron las tensiones con el ciclo que hoy conduce Florencia de la Ve.

Fue Rodrigo quien le dedicó una punzante frase a la conductora. “¡¿Dónde estaban las cámaras de Intrusos?! ¿Florencia de la Ve no nos mandó cámaras a nosotros?”, señaló, irónico sobre su salida al teatro y el debut que tuvo la dupla con su obra, Dos hombres buenos.

En ese momento aprovechó para “pasarla una factura”. “El otro día contaban la historia de Intrusos y justo cuando llegaba la parte nuestra dijo ‘bueno, hasta acá’”, reprochó, para hacer un fulminante cierre. “¡Ay Dios! ¡Esa inseguridad te va a hacer mal!”, se despachó con todo. ¿Vendrá la respuesta?

RODRIGO LUSSICH FULMINÓ A DIEGO BRANCATELLI TRAS SU CRUCE CON PAULO KABLAN

Esta semana Paulo Kablan y Diego Brancatelli protagonizaron un polémico episodio en Argenzuela que terminó en que el periodista experto en policiales abandonara el vivo del ciclo, tras lo cual publicó un tweet fulminante sobre su compañero, que esta semana oficia de conductor.

“¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación", escribió Paulo, conocido por no guardarse nada a la hora de opinar.

Más tarde, el periodista trató de bajarle los decibeles a su descargo afirmando que “le tiene un aprecio personal” al ex Intratables. "Me cansó, te discute la información. Es buen pibe, pero no quise seguírsela”, dijo, en referencia al informe que inició todo, sobre un policía que mató a un ladrón a sangre fría.