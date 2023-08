Mientras sigue en veremos la posibilidad de que Ángel de Brito reciba en su programa a Jorge Rial, la noticia que dio el histórico animador de Intrusos sobre el embarazo de Isabel Macedo, que esperaría su segundo hijo con Juan Manuel Urtubey, hizo que el periodista se despaché a pura ironía.

“Isabel Macedo va a tener un segundo bebé”, comentó Mariana Brey, haciendo que el jurado de La Academia le tire un palito al conductor de Argenzuela (Radio 10) al pasar.

“Sí, lo contó mi amigo Jorge. Tuvo una primicia después de mucho”, deslizó, picantísimo unos días después de charlar con Rial en ciclo radial Argenzuela del Wanda Gate e incluso consultarle sobre una supuesta crisis que estaba teniendo con Romina Pereiro, hecho que desmintió.

¿Jorge Rial visitará a Ángel de Brito en LAM?

Hace unos días el conductor de LAM había puesto en duda que el padre de More y Rocío Rial visite su programa. “Arrugó, me parece”, escribió, siempre filoso sobre el encuentro.

Unas semanas antes Ángel habia confesado que existía la posibilidad tras su mano a mano en la radio. “Le dije que me gustaría que venga a LAM y me dijo que sí. Le dije: ‘Te espero mañana’, pero me dijo que no porque tenía médico, pero que muy pronto va a venir”, reveló en su ciclo.

“Yo le dije de hacer un mano a mano y él me dijo que quería hablar con todas las angelitas”, revelo sobre la charla que mantuvo.