Fernando Carlos fue eliminado de MasterChef y quedó al borde del llanto: "Pese a todo, estoy contento"

Este domingo, Fernando Carlos se convirtió en el sexto participante en dejar MasterChef Celebrity 2 por decisión del jurado en una gala de eliminación por demás complicada. El periodista deportivo no llegó a preparar los ñoquis ni la bruschetta que los jueces del certamen pretendían y por eso

En una gala en la que Claudia Villafañe regresó a la cocina que la coronó campeona hace casi tres meses, los participantes debieron preparar ñoquis siguiendo los consejos de La Tata. En este marco, el tanto Carlos como Claudia Fontán y María O´Donnell quedaron en la terna final y fue Damián Betular el encargado de anunciar que el periodista era el elegido para irse.

En su despedida, el compañero de Germán Paoloski decidió decir unas palabras sobre su experiencia en el reality. “Cociné mal, no estaba bueno y me toca irme”, dijo el periodista frente a cámara.

“Si hay algo que me enseñaron mi mamá y mi papá es a ser agradecido. Y les agradezco a ustedes tres, peses a que no les hice comer rico (…). Da mucho gusto participar en este certamen. Soy muy agradecido porque me han dado trabajo”, dijo Fernando al borde de las lágrimas.

“Lo disfruto y pese a esto estoy muy contento. Soy de aprovechar las oportunidades y, más allá de haber cocinado como lo hice, creo que la aproveché. Pido disculpas y me coy contento”, concluyó el periodista antes de dejar su delantal y caminar hacia la salida.