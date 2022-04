Fernanda Vives y Sebastián Cobelli, el fin de la historia de 13 años de amor: la app para adultos que aceleró la crisis

“Nos conocimos por una amiga en común”, contó tiempo atrás Fernanda Vives en Cortá por Lozano. Algunos señalan que esa amiga es Lorena Liggi; otros dicen que se trata de Fabiana Liuzzi, la mamá del hijo menor de Luis Ventura.

Por entonces, Cobelli jugaba en Talleres de Córdoba y Fernanda hacía teatro en Carlos Paz.

El ex futbolista dio el primer paso y le mandó un mensaje por celular, según reveló el propio Cobelli. Poco después, Fernanda se fue a vivir a Córdoba con Sebastián.

En 2010, un año después de conocerse, se casaron. "Si Dios quiere, me caso este año. Ojalá que Dios me dé esta posibilidad que tanto esperé", anunciaba Fernanda unos meses antes de la boda.

Fernanda Vives dejaba bien en claro, por aquella época, que no pensaba largar su labor artística: "No dejo mi carrera ni loca".



Fernanda Vives participa en una app para adultos.

LOS AMORES DE SEBASTIÁN COBELLI ANTES DE FERNANDA VIVES

Bruno Sebastián Cobelli (Rosario, Provincia de Santa Fe, 20 de enero de 1978) juega actualmente en el Club Sportivo Escobar de la Liga Escobarense de fútbol de Argentina. En sus épocas como profesional, jugó en Newell's, Talleres de Córdoba, Huracán, Temperley, y también en varios clubes del exterior como el Genoa de Italia y otras entidades de Grecia, Francia, Chile, Colombia y Perú, entre otros.

Su romance durante cuatro años con la "Leona" Luciana Aymar lo hizo famoso más allá del fútbol.

LOS AMORES DE FERNANDA VIVES ANTES DE SEBASTIÁN COBELLI

Fernanda Vives, famosa por sus presentaciones en obras de teatro y de revistas, también se hizo reconocida en sus participaciones en el Bailando.

Su pareja más famosa fue con Daniel “Tota” Santillán, a quien tiempo atrás denunció por violencia de género. Pero también se la había vinculado con Cristian "Ogro" Fabbiani y Carlitos Nair.

Cuando se casó con Cobelli, Fernanda se alejó del medio artístico para acompañar a su esposo en su carrera futbolística. Luego llegarían los hijos de la pareja: Brisa y Rocco.



Vives y Cobelli con sus hijos.

EL REGRESO DE FERNANDA VIVES AL TEATRO Y LA CREENCIA EN DIOS

En pandemia le dieron ganas de volver a actuar. Así, Fernanda Vives regresó a hacer temporada en el verano de 2021 con la obra El picante varieté, con Lorena Liggi, Mariquena del Prado, El Mago Black, Andrés Teruel, Marcelo Z, y Julieta Biesa.

"Ahora a él (por Cobelli) le toca acompañarme y lo hace feliz, como cuando yo lo hacía. El día del debut me sorprendió con flores, champagne, es todo tan hermoso", contó Vives a Clarín en enero de 2022.

"Gracias a Seba me hice muy creyente", reveló Vives en esa nota. "Él me dio esta conexión con Dios y yo me encargo de ser feliz, de disfrutar de esta segunda oportunidad que tengo con mi marido, mis hijos, y de verdad que soy una mujer muy realizada y feliz".