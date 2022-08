La felicidad de una participante de Canta Conmigo Ahora después de que su hija de 3 años la vea en un escenario por primera vez

Además de la adrenalina y emoción que le generó presentarse en Canta Conmigo Ahora, donde deslumbró al jurado al entonar Without You, el famoso tema de Mariah Carey, Andrea Bela se mostró muy conmovida por un motivo más que especial.

“Vine con mi familia. Ahí está mi marido y mi hija que me está escuchando cantar por primera vez en el escenario. Ella tiene 3 años y medio”, le dijo la concursante a Marcelo Tinelli mientras en cámara se veía a la niña muy atenta a su madre.

“Lo que pasa es que, cuando fui mamá, se empezó a complicar y fue muy difícil; y luego vino la pandemia”, agregó Andrea, al explicar las causas que imposibilitaron a su nena observarla haciendo una de sus máximas pasiones.

"Vine con mi familia. Ahí está mi marido y mi hija que me está escuchando cantar por primera vez en el escenario. Ella tiene 3 años y medio". G-plus

“Recién se da cuenta que tiene una mamá cantante”, cerró Bela, divertida, contenta de que sus seres más queridos la hayan podido acompañar en este sueño y desafío que se le presentó en el programa de eltrece.

"Mi hija recién se da cuenta que tiene una mamá cantante". G-plus

ANDREA BELA EN PRIMERA PERSONA

“No siento que tenga una gran frustración. He intentado hacer todo lo que he querido, a veces me fue bien, a veces mal, pero todo sirvió como aprendizaje y experiencia para ser la persona que soy hoy”.

“La pandemia lo pasó con mi marido y mi hija, los 3 juntos en familia, dando clases de canto virtuales porque soy profesora de canto, y de esa manera me conectaba con el mundo exterior. Estaba en una habitación chiquita compartiendo música todo el día. De esa manera, me sentía conectada con el exterior y no me sentía tan encerrada, recargaba mi cuota social, de música, de alegría y catarsis”.

“Creo que mi infancia no fue fácil. Sufrí bullying y discriminación por ser gorda. Toda la vida luché contra mi obesidad. Hoy estoy conforme con mi imagen y me alimento de manera saludable, pero encontré herramientas para canalizar mis emociones y no depender de la comida. Logré romper con la adicción al azúcar y sanar mis recuerdos dolorosos de la infancia. Estoy estudiando coaching nutricional y ayudo a muchas mujeres a mejorar su relación con la comida, cambiar sus hábitos y bajar de peso, a aceptarse y recuperar su amor propio”.

"Creo que mi infancia no fue fácil. Sufrí bullying y discriminación por ser gorda. Toda la vida luché contra mi obesidad. Hoy estoy conforme con mi imagen y me alimento de manera saludable". G-plus

“No tengo artistas favoritos. Admiro las voces de todo tipo, dulces, potentes o rotas, mientras logren emocionarme disfruto mucho escucharlas”.