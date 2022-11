Federico Hoppe sorprendió a Tinelli contando que se depila completo: "Empecé a hacerme la definitiva"

A los participantes de Canta conmigo ahora los une su amor por la música, aunque solo algunos pocos viven de ella. Una participante contó que trabaja como manicura y depiladora, lo que despertó que Marcelo Tinelli quiera consultarle a Federico Hoppe si se depila… ¡y el productor fue súper sincero!

“Usted Hoppe, ¿está depilado completamente? Usted tiene la barbita acá, pero digo, en su cuerpo, ¿está depilado?”, indagó, divertido a su “mano derecha”.

“A mí lo que no me gusta son los que son así medio osito de peluche, que tienen todo el pelo en el pecho”, comentó el conductor, en su alegato por no tener ni un solo pelo.

"Aprovecho para contarle, hace meses que empecé con la depilación definitiva. Me cansé de rasurarme". G-plus

FEDERICO HOPPE CONTÓ POR QUÉ SE DEPILA TODO EN CANTA CONMIGO AHORA

“A mí no me parece lindo, no me parece estético. ¿Usted está todo depilado?”, preguntó el conductor, picante.

En ese momento el novio de Macarena Rinaldi reconoció que no solo estaba muy de acuerdo con el animador. “A mí no me gusta tampoco eso mismo y soy pro depilación. Todo”, contestó el productor.

“Es más, aprovecho para contarle, hace meses que empecé con la depilación definitiva. Me cansé de rasurarme”, contó, a pura honestidad brutal.