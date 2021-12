Federico, el hermano de Jimena Barón, confirmó que tiene coronavirus: "Tengo fiebre y dolor de cabeza"

El hermano de Jimena Barón, Federico Barón, con quien la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) tiene una excelente relación, tiene coronavirus.

El actor respondió al llamado de Juan Etchegoyen en Mitre Live y le contó que ahora está un poco mejor, pero que hace algunos días la pasó realmente muy mal.

Aislado, remarcó que le está haciendo frente a una "fuerte gripe" pero que a diferencia de hace tres día atrás se siente mejor.

"El lunes estuve muy mal, me dolía todo el cuerpo y tuve una gripe muy fuerte. Me hisopé y me dio positivo" G-plus

CÓMO FEDERICO BARÓN ESTÁ TRANSITANDO EL COVID

"Ahora me siento un poco mejor pero tengo dolor de cabeza y la voz tomada", aseguró Fede.

"El lunes estuve muy mal, me dolía todo el cuerpo y tuve una gripe muy fuerte. Me hisopé y me dio positivo. Ahora estoy tomando algo para bajar un poco la fiebre, tecito con jengibre y todo bien”, expresó Fede sobre su cuadro en diálogo con Etchegoyen.

¡A cuidarse!