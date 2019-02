Instalado en Mar del Plata, donde actúa y dirige la revista Nuevamente juntos, Fede Bal hizo un íntimo balance de sus pasadas relaciones. El actor habló de sus romances con Laurita Fernández y Barbie Vélez, y reveló qué aprendió de cada una de ellas.

“Laura se la jugó por mí. Yo estaba muy triste. Fue una linda relación. Con ella todo fue una peli que tuvo un muy buen final. Tal vez para vos ese final sea ‘ahora está con Cabré’. Para mí no…”, comenzó en una entrevista con la revista Gente.

“Nuestro amor ya había llegado al máximo. Estuve angustiado, pero los ciclos se terminan. Por ahí sueno como un zen recién llegado de El Bolsón. Simplemente le agradezco a cada mujer que pasó por mi vida y me dio una experiencia hermosa”, completó sobre la protagonista de Sugar.

Luego, fue el turno de la hija de Nazarena Vélez. “Es la relación que más experiencia me dio. Me hizo probarme como hombre. Hasta a ella le estoy agradecido. Por todo lo malo también… Ya sé qué es lo que no voy a permitir más, hasta dónde se puede hablar y cuándo no hay retorno. Les agradezco a todas las mujeres que pasaron por mi vida: me hicieron el hombre que soy”, completó Fede Bal.