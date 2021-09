Fede Bal reveló el motivo de su fuerte enojo con Ángel de Brito: "No me respondió un mensaje que necesitaba"

La incorporación de Federico Bal como jurado de La Academia, en reemplazo de Hernán Piquín, dejó al descubierto los cortocircuitos que tiene con Ángel de Brito. "Nos sacamos una foto. Pero hay un tema de que Ángel, a veces cuando le escribís no puede contestar... Justo un domingo al mediodía. Yo entiendo que necesite desconectar, pero necesitaba que me conteste ese domingo", blanqueó el actor.

La explicación de Fede fue en una entrevista que Maite Peñoñori le hizo para Los Ángeles de la Mañana en pleno corte de ShowMatch: "Tu jefe me habla por la cámara en vivo. Y como el programa estaba empezando, ocupé mi lugar, y si él quiere hablarme que lo haga en vivo".

Instantes más tarde, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal aclaró cuál fue la reacción de De Brito el día en que se comunicó con él vía WhatsApp: "Pasó algo, necesité hablar con Ángel. Estamos en contacto en tantos momentos que justo me dijo 'no puedo hablar en este momento'".

"Entonces le dije 'Ok, vamos a hacer así. Así va a ser nuestra relación a partir de ahora'. Es una forma de decirle que si queremos hablar, vamos a hablar en vivo. Él sabe lo mucho que lo quiero, y aunque me diga 'Carmencito' para mí es un placer, tengo re salidas de mi mamá, así que me puede decir 'Carmencito' cuando quiera", continuó.

Al final, Fede Bal justificó su sorpresivo perfil bajo, en que está enfocado en la producción de una serie asociado con Ricky Pashkus, y que pretende resguardar su relación con Sofía Aldrey: "Es un poco guardarme para después volver más fuerte. Siento que hay algo de no agotar".