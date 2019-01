Laurita Fernández lanzó un romántico piropo para Nicolás Cabré y, en medio de sus declaraciones, ¿lo comparó con Fede Bal? "Re contra confío en Nico. No tengo dudas ni inseguridades. No me va a jugar por atrás. Yo venía con algunos problemas para saber si iba a poder volver a confiar… Con Nico no me pasa. Sé que me respeta. Me siento cuidada, en todos los sentidos”, había dicho la protagonista de Sugar. Y el actor se refirió a la sugestiva frase.

“¿Quedó todo tan bien, Fede? En las declaraciones dijo que hoy se siente mucho más cuidada. No te nombra directamente, pero dice que se siente protegida y que confía”, le consultó Mariana Brey, en Los Ángeles de la Mañana.

“¿Tengo que pensar que habla de mí? Esa es la conclusión que vos sacás. ¡Yo siento que no me afecta, no me siento tocado!”, comenzó Fede Bal. “Ella puede hablar de sus demás parejas también, y si habla de mí, tal vez es verdad, puede ser, puedo reconocerlo. Tal vez con él se siente mucho más cómoda, mucho más respetada”, completó el actor y director de Nuevamente juntos.

