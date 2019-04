Salieron campeones juntos, se enamoraron, se separaron y se reconciliaron. Todo eso vivieron Fede Bal y Laurita Fernández en la pista del Bailando.

Ante la inminente confirmación de que el actor vuelva a ser participante del certamen con Lourdes Sánchez (¡la eterna rival de Laurita!), Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Fede para saber qué sentiría si se cruza con su ex en el ciclo en caso de que ella participe en algún ritmo como invitada.

“No hay ningún problema. Las cosas terminaron bien así que yo no tengo ningún problema”, aseguró Bal en relación a esa posibilidad de reencontrarse con Laurita, quien actualmente está en pareja con Nicolás Cabré.

"No hay ningún problema. Las cosas terminaron bien así que yo no tengo ningún problema”, aseguró Bal en relación a esa posibilidad de reencontrarse con Laurita" G-plus

Además, cuando le consultaron si el jurado le gustaba ahora que no estaba su ex en el estrado, Fede respondió eludiendo referirse a ella: “Siempre son buenas las elecciones”.

Si bien todavía el protagonista de la revista Nuevamente Juntos no confirmó su participación en ShowMatch, se muestra cada vez más entusiasmado con su regreso: “Me motiva probar una vez más. Me parece que podemos llegar a mostrar algo lindo con Lourdes. Hablo en privado con ella y sabe que no estoy dando ninguna vuelta. Le dije que me espere, pero no es un tema de hacerme rogar, como muchos dicen. Simplemente, estoy evaluando si puedo hacerlo y dedicarme de lleno a eso”.